GF Vip, Rosalinda prova a riconciliarsi con Dayane. Ma lei non perdona (Di venerdì 1 gennaio 2021) Dopo giorni di gelo all'interno della casa del GF Vip, Rosalinda Cannavò prova a riconciliarsi con l'amica Dayane Mello, con una lunga lettera. La reazione della modella sorprende i telespettatori. Ecco cosa ha detto. Continua la querelle all'interno della casa del GF Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo 3 mesi di fortissima intesa L'articolo proviene da Leggilo.org.

