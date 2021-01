Ferito dai fuochi d’artificio a Capodanno: tragedia per un ragazzino (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una delle peggiori tragedie della scorsa notte si consuma ad Asti, dove un ragazzino di 13 anni è stato Ferito dai fuochi d’artificio accesi a mezzanotte. Capodanno di sangue: muore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una delle peggiori tragedie della scorsa notte si consuma ad Asti, dove undi 13 anni è statodaiaccesi a mezzanotte.di sangue: muore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

liberalunicorno : RT @vitalbaa: Le immagini del personale sanitario stremato per l’assistenza a pazienti Covid non hanno dissuaso dai botti. C’è chi è morto… - FedericaRosato_ : RT @vitalbaa: Le immagini del personale sanitario stremato per l’assistenza a pazienti Covid non hanno dissuaso dai botti. C’è chi è morto… - TV7Benevento : CAPODANNO. NESSUN FERITO DAI BOTTI DI FINE ANNO A BENEVENTO E NEL SANNIO... - Maurizio62 : RT @vitalbaa: Le immagini del personale sanitario stremato per l’assistenza a pazienti Covid non hanno dissuaso dai botti. C’è chi è morto… - 27_giulia : RT @vitalbaa: Le immagini del personale sanitario stremato per l’assistenza a pazienti Covid non hanno dissuaso dai botti. C’è chi è morto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferito dai Botti: ferito da un petardo, morto 13enne ad Asti. Nel Napoletano donna ferita da una scheggia Agenzia ANSA Capodanno, il bilancio dei feriti dai botti: c’è un morto

Botti di Capodanno 2021, ecco il bilancio dei feriti. Il numero totale è in leggera diminuzione. Si conta anche una vittima ...

Botti: ferito da un petardo, morto 13enne ad Asti. Nel Napoletano donna ferita da una scheggia

La donna di 52 anni, ferita nel Napoletano, è stata prima medicata all'ospedale di Giugliano e poi trasferita al Cardarelli. Dalla radiografia emerge che la scheggia è lunga 17 millimetri, dimensione ...

Botti di Capodanno 2021, ecco il bilancio dei feriti. Il numero totale è in leggera diminuzione. Si conta anche una vittima ...La donna di 52 anni, ferita nel Napoletano, è stata prima medicata all'ospedale di Giugliano e poi trasferita al Cardarelli. Dalla radiografia emerge che la scheggia è lunga 17 millimetri, dimensione ...