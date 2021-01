Federica Panicucci, un Capodanno diverso: una magra consolazione (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Federica Panicucci ha avuto una magra consolazione a Capodanno: ecco come lo ha passato, avrebbe voluto che fosse diverso. Federica Panicucci quest’anno si sarebbe immaginato un Capodanno diverso, davanti alle telecamere per presentare il concertone che avrebbe dovuto andare in onda su Canale 5. Mediaset, poi, a causa della pandemia, ha necessariamente dovuto cambiare i Leggi su youmovies (Di venerdì 1 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto una: ecco come lo ha passato, avrebbe voluto che fossequest’anno si sarebbe immaginato un, davanti alle telecamere per presentare il concertone che avrebbe dovuto andare in onda su Canale 5. Mediaset, poi, a causa della pandemia, ha necessariamente dovuto cambiare i

scemografia : Federica Panicucci che si sveglia con una bella sorpresa. Col cazzo che l'anno prossimo metteranno il #gfvip… - ringoringhetto : Federica Panicucci, Pier Silvio Berlusconi ribalta il palinsesto solo per lei: saltato il Capodanno? Il colpo di sc… - leeviiosa : @Ttue13 No perché dalla live non ti aspetti picchi di share e quindi anche un 5% sarebbe stato un successone invece… - Usaunaltronome : RT @_Alessio_88: Federica Panicucci stamattina dopo aver visto gli ascolti del #GFVIP di Signorini... - _Alessio_88 : Federica Panicucci stamattina dopo aver visto gli ascolti del #GFVIP di Signorini... -