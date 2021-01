Coman e quel gol in finale di Champions | “Proprio io che ho paura dei colpi di testa”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Kingsley, esterno offensivo del Bayern Monaco e autore del gol decisivo nell’ultimadiLeague contro il Psg, ha rilasciato un’intervista alla Bild e ha svelato un retroscenasulla rete più importante della sua carriera: “Io in generale hodeidie i miei compagni su questo aspetto mi prendo in giro. Lo si può vedere dalle foto, quandosco di, chiudo gli occhi. È un qualcosa di istintivo, un riflesso naturale. Cerco sempre di tenere gli occhi aperti ma all’ultimo ho questo riflesso. Il gol al Psg? Il giorno prima delladurante le esercitazioni per i tiri in porta non riuscii a fare neanche un gol“. Foto: Twitter Uefa...