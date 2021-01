Casorate Primo | petardo entra dal balcone | incendio in casa

(Di venerdì 1 gennaio 2021)(Pavia), 1 gennaio 2021 - Unto dalla porta finestra del, al terzo piano di un condominio in via Turati a. E ha provocato un, che ha ...

R_I_S_P_E_T_T_O : Povera donna, che inizio anno Casorate Primo, un petardo lanciato sul balcone e l'appartamento prende fuoco… -

La Provincia Pavese

Casorate Primo (Pavia), 1 gennaio 2021 - Un petardo è entrato dalla porta finestra del balcone, al terzo piano di un condominio in via Turati a Casorate Primo. E ha provocato un incendio, che ha reso ...CASORATE PRIMO. Un petardo è finito sul balcone di un appartamento in via Turati, a Casorate Primo, qualcosa ha preso fuoco e l'incendio si è propagato all'abitazione. La signora ottantenne che viveva ...