Calciomercato | si parte il 4 gennaio

Tra tre giorni si alzerà il sipario sul mercato di riparazione. La finestra invernale del Calciomercato 2021 avrà inizio il 4 gennaio (all'indomani della prossima giornata di Serie A), come di consueto nel primo lunedì del nuovo anno solare: da questo giorno le squadre potranno operare, depositare i contratti e annunciare i nuovi acquisti. Per quanto riguarda la chiusura della sessione, stop alle trattative il 1° febbraio, una data-limite diversa dal solito considerando che, in genere, la conclusione veniva fissata per l'ultimo giorno di gennaio. Il 31, infatti, sarà giorno di campionato con le squadre che scenderanno in campo per il turno numero 20.

