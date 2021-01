Beautiful | anticipazioni 2021 | cosa ci aspetta nei prossimi mesi

(Di venerdì 1 gennaio 2021): tutto ciò che cineisulla base dalle puntate già andate in onda negli USA. Ilè finalmente arrivato e la programmazione diè pronta a ripartire. La soap più longeva di sempre torna domani 2 gennaio con nuovi, emozionanti episodi che lasceranno il pubblico letteralmente senza L'articolo proviene da YesLife.it.

infoitcultura : Beautiful anticipazioni: cosa succederà dopo Capodanno 2021? - Notiziedi_it : Beautiful, anticipazioni americane: ritorno di fiamma per Flo e Wyatt - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni americane: Steffy di nuovo incinta ma ha dubbi sulla paternità - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful, prossima settimana: puntate 4-10 gennaio - cheTVfa : Le anticipazioni sui personaggi, gli appuntamenti e le storie… Ecco le trame di #UnPostoAlSole, #Beautiful,… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful anticipazioni

Nelle puntate americane di Beautiful, Steffy Forrester dimostra di non sapere chi sia il padre del bambino che attende tra Liam e il dottor Finn.Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Come saprete Beautiful e Una vita, le due soap in onda nel pomeriggio di Mediaset, si ...