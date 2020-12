Wall Street in stand-by (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 30.380 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.730 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa linea, sulla parità l’S&P 100 (+0,03%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,60%), materiali (+1,34%) e beni industriali (+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,74%. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+2,21%), Caterpillar (+1,97%), Visa (+1,88%) e Chevron (+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,14%. Si muove sotto la parità Pfizer, evidenziando un decremento dello ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Nessuna variazione significativa per il listino USA, con il Dow Jones che si attesta sui valori della vigilia a 30.380 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l’S&P-500, che continua la giornata a 3.730 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,02%); sulla stessa linea, sulla parità l’S&P 100 (+0,03%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+1,60%), materiali (+1,34%) e beni industriali (+0,66%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni, che riporta una flessione di -0,74%. Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Walt Disney (+2,21%), Caterpillar (+1,97%), Visa (+1,88%) e Chevron (+0,90%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,14%. Si muove sotto la parità Pfizer, evidenziando un decremento dello ...

