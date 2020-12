Videogiochi nel 2021 | i titoli più attesi

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 non è stato un anno felice. Questo lo sappiamo, ormai. Ma per iè stato un anno grandissimo. Da Animal Crossing New Horizons (che ha anche la sua isola GQ) a The Last of Us 2, passando per Asssasin's Creed Valhalla fino ad arrivare al controverso Cyberpunk 2077. E ilsi prepara ad essere un anno altrettanto ricco di novità da giocare, qualunque sia la vostra console preferita. Questa è solo la prima lista del prossimo anno, con due menzioni d'onore. Far Cry 6 Far Cry 6 La data prevista per la release è il 18 febbraio. Il nuovo capitolo della serie diUbisoft sarà ambientato in un'isola caraibica, Yara, ruotando intorno ad un gruppo di rivoluzionari che cercano di detronizzare il dittatore Anton Castillo (che è doppiato da Giancarlo Esposito). Il giocatore sarà Dani Rojas, un nome neutro perché si ...