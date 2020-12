USA, domande disoccupazione in calo e meglio delle attese (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 787.000 unità, in calo di 19 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 806.000 (803.000 unità la prima lettura). Il dato è migliore delle attese degli analisti che erano per richieste a 833 mila. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 836.750 unità in aumento di 17.750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 19 dicembre, le richieste ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Calano le richieste di sussidio allanegli USA. Nella settimana al 26 dicembre, i “claims” sono risultati pari a 787.000 unità, indi 19 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 806.000 (803.000 unità la prima lettura). Il dato è miglioredegli analisti che erano per richieste a 833 mila. La mediaultime quattro settimane – in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano – si è assestata a 836.750 unità in aumento di 17.750 unità rispetto al dato rivisto della settimana precedente. La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente. Infine, nella settimana al 19 dicembre, le richieste ...

Kettelodicoaffa : @SerFio00 @sbonaccini Ma tu quando vedi un Vice Presidente USA che fa finta di vaccinarsi, due domande non te le fa… - MicheleMader : @alexchicchi È vero che al giorno d'oggi non lo usa quasi più nessuno in favore di metodi più sicuri, però sono cla… - ramses09975976 : @Daniele_Erba @NathanNever7 @nick_ca72 @sbonaccini non si scusi la sua osservazione e da persona che usa la testa e… - AlivertiMauro : Complottista è chi riflette, si fa delle domande e si dà delle risposte. Usa il cervello e analizza, e non si fa co… - pietro_busacca : RT @BzBroono: @claudiafusani @M5S_No_Grazie L'uso del tempo risposta per -intanto- portare il mic alla domanda successiva è FORMALMENTE la… -

Ultime Notizie dalla rete : USA domande USA, domande disoccupazione in calo e meglio delle attese Il Messaggero USA, domande disoccupazione in calo e meglio delle attese

Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 787.000 unità, ...

Le buone notizie sui diritti umani del 2020

Anche in questo anno orribile che va a chiudersi i movimenti per i diritti umani hanno ottenuto risultati importanti: prigionieri rilasciati dopo aver subito condanne ingiuste, sentenza di morte annul ...

Calano le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 26 dicembre, i "claims" sono risultati pari a 787.000 unità, ...Anche in questo anno orribile che va a chiudersi i movimenti per i diritti umani hanno ottenuto risultati importanti: prigionieri rilasciati dopo aver subito condanne ingiuste, sentenza di morte annul ...