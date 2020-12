Speranza boccia la riapertura palestre e piscine a gennaio 2021

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Ci sono nuove dichiarazioni da prendere in esame da parte del Ministro, a proposito di un argomento molto delicato come la, che dobbiamo prendere necessariamente in esame oggi 31 dicembre. La situazione nei giorni scorsi sembrava migliorare, stando anche a quanto annunciato in TV da Spadafora, Ministro dello Sport. Ne abbiamo parlato con un articolo dedicato, evidenziando il fatto che, dal suo punto di vista, l’obiettivo era e resta quello di riavviare queste attività già a. Questione: cosa ha dettoQuali sono le novità che dobbiamo prendere in esame a proposito della ...