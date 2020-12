Neve e gelo, l’Italia nel freezer. Un Capodanno storico da battere i denti (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quest’anno la Neve si sta facendo vedere sulle pianure del Nord e lo farà con ogni probabilità ancora a Capodanno. Si tratta di un evento non certo eccezionale, nemmeno lontanamente paragonabile alla super ondata di freddo, giunta a cavallo fra fine 2014 ed il Capodanno 2015 con nevicate localmente eccezionali. Fantastica ed eloquente foto in prossimità di Bari (Corato), 30 dicembre 2014.L’ondata di gelo passò alla storia al Sud, specie in Sicilia. Anche in Puglia non mancarono nevicate copiose, con accumuli ingenti fino in pianura e sulle coste. La Neve comparve anche fino a Napoli e sulla Costiera Amalfitana, sebbene sotto forma di un semplice e sottile velo bianco. Nevicate senza precedenti in Sicilia Il grande evento colpì la Sicilia, con la bufera di Neve su ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quest’anno lasi sta facendo vedere sulle pianure del Nord e lo farà con ogni probabilità ancora a. Si tratta di un evento non certo eccezionale, nemmeno lontanamente paragonabile alla super ondata di freddo, giunta a cavallo fra fine 2014 ed il2015 con nevicate localmente eccezionali. Fantastica ed eloquente foto in prossimità di Bari (Corato), 30 dicembre 2014.L’ondata dipassò alla storia al Sud, specie in Sicilia. Anche in Puglia non mancarono nevicate copiose, con accumuli ingenti fino in pianura e sulle coste. Lacomparve anche fino a Napoli e sulla Costiera Amalfitana, sebbene sotto forma di un semplice e sottile velo bianco. Nevicate senza precein Sicilia Il grande evento colpì la Sicilia, con la bufera disu ...

LaCollegiata : Nell’anno tempestoso che volge al tramonto forse a qualcuno piacerebbe dormire, come gli alberi sotto la neve, e sv… - macchia27904109 : RT @Tg1Raiofficial: L'ondata di #gelo sull'Italia. #Bufera di #neve al Nord. Fiocchi anche sulle spiagge della @RegLiguria . Disagi per i #… - weakvisions : Sono davanti alla porta dell'azienda davanti alla bici, arriva un mio collega, mi fa i complimenti per il coraggio… - CRISTIN71553223 : RT @RescueMed: #Croazia: Una scossa di terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito la città di Petrinja, a pochi km da #Zagabria. La prima vittim… - rossageranio : RT @unoscribacchino: 'Ho visto persone che non si reggevano in piedi, avevano la febbre alta, il corpo congelato'. Bosnia, profughi abband… -

Ultime Notizie dalla rete : Neve gelo Meteo, ondata di maltempo sull'Italia: gelo e neve al Nord. Milano si sveglia sotto la neve. Quattro ferit... la Repubblica Meteo Capodanno in Campania: 2021 di gelo, temperature giù ancora di 2 gradi

Capodanno con maltempo e gelo in Campania, con un nuovo vortice ciclonico che investirà l’Italia nelle prossime ore ...

Contro l’incubo ghiaccio un maxi acquisto di sale

Quasi 10mila euro per combattere il ghiaccio. Dopo la neve il Comune si prepara a possibili prossime gelate, che rischiano di rendere pericolose le strade per auto e pedoni, attrezzandosi in vista di ...

Capodanno con maltempo e gelo in Campania, con un nuovo vortice ciclonico che investirà l’Italia nelle prossime ore ...Quasi 10mila euro per combattere il ghiaccio. Dopo la neve il Comune si prepara a possibili prossime gelate, che rischiano di rendere pericolose le strade per auto e pedoni, attrezzandosi in vista di ...