Il gelo s’intravede anche nei modelli di previsione

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Eloquente tendenza al raffreddamento in Europa.Eh già, per chi come noi guarda iprevisionali più volte a giorno – non limitandosi ovviamente alla mera osservazione – i segnali sono evidenti. Per chi lo osserva distrattamente potrebbe trattarsi di segnali poco chiari, anzi, forse neppure tali. Invece no, i segnali ci sono eccome. Ipare stiano iniziando a leggere la crisi del Vortice Polare. Perché come vedremo, tratteremo l’argomento approfonditamente, il Vortice Polare sta andando veramente in crisi. Sarà rottura? Sarà forte indebolimento? Lo sapremo tra qualche giorno. Fatto sta chequalora dovesse trattarsi di indebolimento, forte, potrebbe far fatica a riprendersi. Diciamo che l’Anticiclone russo-siberiano potrebbe entrare prepotentemente in scena. Ricordiamoci che da quelle parti sta facendo un freddo ...