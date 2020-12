Governo: Boschi, 'se a Conte non piacciono nostre idee pronti all'opposizione' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - Sul Recovery plan "ci aspettiamo che il presidente Conte ci dica come intende affrontare i nodi irrisolti, perché sui punti fondamentali la distanza resta tanta". Lo dice Maria Elena Boschi a 'Avvenire', specificando: "Se a Conte stanno a cuore le nostre idee ce lo farà sapere. Se viceversa ha già i 'responsabili' su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall'opposizione". Il passaggio in Parlamento cui ha fatto cenno il premier in caso di crisi "lo considero un dovere costituzionale. Più Conte viene in Parlamento, meglio è. Anzi, mi spiace che ieri abbia scelto di non andare in Senato preferendo non rinviare la conferenza stampa di qualche ora", spiega la capogruppo di Iv alla Camera. "Comunque credo che Iv ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic (Adnkronos) - Sul Recovery plan "ci aspettiamo che il presidenteci dica come intende affrontare i nodi irrisolti, perché sui punti fondamentali la distanza resta tanta". Lo dice Maria Elenaa 'Avvenire', specificando: "Se astanno a cuore lece lo farà sapere. Se viceversa ha già i 'responsabili' su cui contare gli auguriamo buon lavoro e lavoreremo in modo costruttivo dall'". Il passaggio in Parlamento cui ha fatto cenno il premier in caso di crisi "lo considero un dovere costituzionale. Piùviene in Parlamento, meglio è. Anzi, mi spiace che ieri abbia scelto di non andare in Senato preferendo non rinviare la conferenza stampa di qualche ora", spiega la capogruppo di Iv alla Camera. "Comunque credo che Iv ...

