Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 31 dicembre. E 632 positivi (oltre 120 mila in totale) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 18 i morti per Coronavirus, di oggi, 31 dicembre 2020, in Toscana. Si tratta di 10 uomini e 8 donne con età media relativamente bassa, 77 anni. Mentre sono 632 i nuovi contagi, con età media di 46 anni (il 13% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Sono 18 iper, di, 312020, in. Si tratta di 10 uomini e 8 donne con età media relativamente bassa, 77 anni. Mentre sono 632 i nuovi contagi, con età media di 46 anni (il 13% ha meno di 20 anni, il 28% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più)

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 18 morti, oggi 31 dicembre. E 632 positivi (oltre 120 mila in totale) - Toscanaoggi : #Coronavirus, in #Toscana 632 nuovi positivi e 18 i decessi. Ricoveri in calo #covid19 - SmorfiaDigitale : Coronavirus Toscana 31 dicembre: calo deciso di ricoveri e intensive, 632 nuovi ... - EcoLunigiana : #Coronavirus - Gli aggiornamenti della Asl Toscana Nord Ovest, oggi in Lunigiana 6 nuovi casi: Aulla 2, Podenzana 1… - losservcom : #Livorno #Covid19 #Coronavirus #bollettino #Toscana @MassimoLandi7 @Rima_Callo @LivornoDaily @LivornoTimes Coronavi… -