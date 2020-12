Batosta per Cavani, squalifica e maxi-multa: stangata per un caso di razzismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Arriva una pesantissima sanzione nei confronti di Cavani. Mano dura da parte della Football Association contro l’ex Napoli, il motivo? Un commento razzista postato su Instagram al termine della partita tra Southampton e Manchester United, terminata con il risultato di 2-3. Nel dettaglio l’uruguaiano è stato sanzionato con tre giornate di squalifica ed una multa di 100.000 sterline. Il calciatore dei Red Devils sarà costretto a saltare le partite contro Aston Villa, Manchester City e Watford. Cavani stangato, l’episodio Subito dopo la partita contro il Southampton, l’attaccante aveva ricevuto numerosi complimenti per la doppietta messa a segno, la risposta ad un commento ha scatenato il caos: “Gracias negrito”. Le parole non sono andate giù ai follower: è stata aperta un’indagine e successivamente è arrivata la pesante ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 31 dicembre 2020) Arriva una pesantissima sanzione nei confronti di. Mano dura da parte della Football Association contro l’ex Napoli, il motivo? Un commento razzista postato su Instagram al termine della partita tra Southampton e Manchester United, terminata con il risultato di 2-3. Nel dettaglio l’uruguaiano è stato sanzionato con tre giornate died unadi 100.000 sterline. Il calciatore dei Red Devils sarà costretto a saltare le partite contro Aston Villa, Manchester City e Watford.stangato, l’episodio Subito dopo la partita contro il Southampton, l’attaccante aveva ricevuto numerosi complimenti per la doppietta messa a segno, la risposta ad un commento ha scatenato il caos: “Gracias negrito”. Le parole non sono andate giù ai follower: è stata aperta un’indagine e successivamente è arrivata la pesante ...

luigi_fourth : @daniesposito46 @YouTube Grazie Daniela, quest'anno abbiamo avuto una bella batosta... direi la salute in primis! A… - yangleeful : @piaceremaria mari bellissima carissima mari qui per dirti che sono tanto contenta di averti conosciuto ? questo an… - GIANFRA82827465 : Altra batosta per il CAPITONE PORTA SFIGA - hoseok_il : Voglio dire varie cose. Quest'anno è stato uno schifo. Ogni anno di per sé è difficile da vivere e nemmeno tu sai… - giovangolo : @laGattaSakura Ha sbarellato, dove la vede tutta sta fortuna per i segni di Terra lo sa solo lui, con Giove e Satur… -

Ultime Notizie dalla rete : Batosta per Arriva batosta da 860 euro. Chi deve aprire il portafoglio ilGiornale.it Batosta per Cavani, squalifica e maxi-multa: stangata per un caso di razzismo

Arriva una pesantissima sanzione nei confronti di Cavani. Mano dura da parte della Football Association contro l’ex Napoli, il motivo? Un commento razzista postato su Instagram al termine della partit ...

L’aereo prestato è un caso politico: «Salerno non è la colonia di Lotito»

Un aereo senza pace. Un presidente in piena turbolenza. E una tifoseria, quella della Salernitana, in rivolta. Uscire e chiarire tutto in mezzo a questa tempesta è davvero tosta. Tutto a ...

Arriva una pesantissima sanzione nei confronti di Cavani. Mano dura da parte della Football Association contro l’ex Napoli, il motivo? Un commento razzista postato su Instagram al termine della partit ...Un aereo senza pace. Un presidente in piena turbolenza. E una tifoseria, quella della Salernitana, in rivolta. Uscire e chiarire tutto in mezzo a questa tempesta è davvero tosta. Tutto a ...