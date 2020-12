Amadeus | ritorna sulla polemica con Morgan va diretto e non usa mezze parole | “A Sanremo decido tutto io”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 31 dicembre 2020), anche quest’anno, per la seconda volta consecutiva, sarà il conduttore della Kermesse musicale più importante d’Italia, il Festival dioltre ad esserne ilre artistico. Come capita ogni anno, anche questo non si smentisce e le polemiche, già prima che il festival inizi, sono tantissime. Quest’anno, che a complicaregià c’è il covid, grande è stata lada calmare relativa a. Vediamo cosa è accaduto e comesta gestendo tutte le problematiche relative alla kermesse.spiega come sarà il Festival 2021ha tenuto a precisare tanti aspetti della prossima edizione del Festival di. A proposito della presenza fissa che ci sarà accanto a ...