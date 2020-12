Agitu è stata uccisa, ma il suo sogno vive ancora: gara di solidarietà per salvare la fattoria delle capre felici (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una raccolta fondi per far continuare il sogno di Agitu Ideo Gudeta, l’imprenditrice uccisa e violentata il 29 dicembre scorso da Adams Suleiman, collaboratore della sua azienda agricola che con costanza e impegno era riuscita a creare in Trentino. La storia della sua piccola realtà, che al momento conta 11 ettari, 80 capre e qualche gallina, ha generato centinaia di richieste da tutta Italia di persone pronte ad occuparsi dei suoi animali. Una valanga di solidarietà che ha spinto le istituzioni locali a prendere una posizione: il sogno di Agitu deve continuare in Valle dei Mocheni, la valle dove la pastora aveva scelto di trasferirsi dopo aver sperimentato altri posti in giro per il Trentino. Se per ora sono le amministrazioni locali di Frassilongo e Fierozzo, due ... Leggi su tpi (Di giovedì 31 dicembre 2020) Una raccolta fondi per far continuare ildiIdeo Gudeta, l’imprenditricee violentata il 29 dicembre scorso da Adams Suleiman, collaboratore della sua azienda agricola che con costanza e impegno era riuscita a creare in Trentino. La storia della sua piccola realtà, che al momento conta 11 ettari, 80e qualche gallina, ha generato centinaia di richieste da tutta Italia di persone pronte ad occuparsi dei suoi animali. Una valanga diche ha spinto le istituzioni locali a prendere una posizione: ildideve continuare in Valle dei Mocheni, la valle dove la pastora aveva scelto di trasferirsi dopo aver sperimentato altri posti in giro per il Trentino. Se per ora sono le amministrazioni locali di Frassilongo e Fierozzo, due ...

