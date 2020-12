“Vorrei sprofondare” | Alberto Matano non trattiene l’emozione e svela la sua fragilità

Leggi su chenews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020), le sue parole colpiscono i fan: da lui una confessione del genere nessuno se la sarebbe mai aspettato. Ecco cosa è successo. Ospite di Oggi è un altro giorno il conduttore de La vita in diretta si è confidato nello studio di Serena Bortone, stupendo molto il pubblico di Rai 1. La conduttrice ha chiesto se nella sua vita ha anche dei “Momenti d’ombra” o è sempre sereno e calmo come possiamo vederlo in Tv ogni giorno. La risposta diha molto colpito, parlando a cuore aperto di alcuni momenti di difficoltà nella sua vita. Ecco cosa è successo. LEGGI ANCHE>>>è fidanzato? Il retroscena che non ti aspetti LEGGI ANCHE>>>“È morta”,lo ha scoperto in diretta: la reazione Il dramma di ...