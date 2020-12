Tre sedicenni derubati di smartphone | rapinatori avevano coltello

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma – In via Vecchiano, zona Val Melaina, due giovani romani, un 22enne e un 23enne, hanno rapinato, sotto la minaccia di un, glidi treper poi dileguarsi. I Carabinieri, allertati dalle vittime, hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto e acquisito la descrizione dei. Poco dopo li hanno rintracciati in largo Gambassi, poco distante dal luogo del reato. I fermati, che sono stati anche riconosciuti dalle vittime, sono stati deferiti all’Autorita’ Giudiziaria. Non si esclude che il ricavato della rapina servisse ai due per acquistare la droga.