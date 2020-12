Taglio parlamentari | Liguria emarginata Cuocolo | Serve una riforma elettorale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) GENOVA - Ladiventa sempre più irrilevante, con l'odierna entrata in vigore del decreto legislativo sulla riduzione e ridefinizione dei collegi, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e conseguenza dellacostituzionale sulla riduzione dei componenti di Camera e Senato. Iliguri scenderanno da 24 a 15, con i senatori ridotti da 8 a 5 e i ...

Non ci sono spazi per tornare indietro, a meno che una nuova maggioranza non si assuma l'onere di approvare una legge costituzionale di abrogazione della riforma. Ogni nuova riforma elettorale, dotata ...Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "C'è stato un accordo tra le forze di maggioranza, io non ho avanzato una mia personale ma ho raccolto i frutti dell'accordo tra le forze di maggioranza sulla legge elettor ...