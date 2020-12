Salernitana, il volo a ‘marchio Lazio’ fa arrabbiare i tifosi: “E’ una vergogna” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria”, è un passaggio significativo del comunicato pubblicato dagli ultrà del Direttivo Salerno, già da tempo in contrasto con la proprietà. E’ la ferma reazione alla decisione della società granata di approfittare dell’aereo in uso alla SS Lazio per volare verso la trasferta odierna di Monza. Una decisione che può essere la goccia che rischia di far traboccare un vaso già quasi satollo. Se la squadra sul campo giganteggia e guarda tutti dall’alto, i rapporti tra la piazza Salernitana e la proprietà del club continua a peggiorare. Ed eventi del genere non fanno altro che alimentare la frizione tra le parti. Se la gestione dei costi, la spending review è un marchio di fabbrica di Claudio Lotito, è impensabile che l’ottimizzazione della spesa possa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“La nostra dignità non può avere un prezzo e non sarà mai negoziabile nemmeno per una categoria”, è un passaggio significativo del comunicato pubblicato dagli ultrà del Direttivo Salerno, già da tempo in contrasto con la proprietà. E’ la ferma reazione alla decisione della società granata di approfittare dell’aereo in uso alla SS Lazio per volare verso la trasferta odierna di Monza. Una decisione che può essere la goccia che rischia di far traboccare un vaso già quasi satollo. Se la squadra sul campo giganteggia e guarda tutti dall’alto, i rapporti tra la piazzae la proprietà del club continua a peggiorare. Ed eventi del genere non fanno altro che alimentare la frizione tra le parti. Se la gestione dei costi, la spending review è un marchio di fabbrica di Claudio Lotito, è impensabile che l’ottimizzazione della spesa possa ...

