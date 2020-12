**Regeni: Fico, ‘procura Egitto mente, a tutto c’è un limite’** (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Ancora una volta l’Egitto dimostra di non voler collaborare per fare luce sulla morte di Giulio Regeni. L’ennesima provocazione, inaccettabile, arriva oggi. Le motivazioni per cui la procura egiziana non è intenzionata ad aprire un processo sul sequestro, la tortura e l’uccisione del nostro ricercatore sono vergognose. Mentire sapendo di mentire. Per questo la Camera ha sospeso le relazioni diplomatiche con il Parlamento egiziano. A tutto c’è un limite”. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Ancora una volta l’dimostra di non voler collaborare per fare luce sulla morte di Giulio Regeni. L’ennesima provocazione, inaccettabile, arriva oggi. Le motivazioni per cui la procura egiziana non è intenzionata ad aprire un processo sul sequestro, la tortura e l’uccisione del nostro ricercatore sono vergognose. Mentire sapendo di mentire. Per questo la Camera ha sospeso le relazioni diplomatiche con il Parlamento egiziano. Ac’è un limite”. Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ne hanno parlato i nostri media e quelli internazionali affermando per l’ennesima volta che l’Italia poteva fare di più. L’indignazione cresce perché adesso anche il presidente della camera dei deput ...

