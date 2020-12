Recovery Fund, Gualtieri: “Approvazione in tempi brevi o perderemo soldi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Recovery Fund, il Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sostiene le necessità di approvare il piano europeo nel più breve tempo possibile. Per il futuro del paese, è fondamentale fare il possibile per approvare il Recovery Plan in tempi brevi. Il rischio altrimenti è quello di perdere l’accesso ai fondi. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020), il Ministro dell’Economia Robertosostiene le necessità di approvare il piano europeo nel più breve tempo possibile. Per il futuro del paese, è fondamentale fare il possibile per approvare ilPlan in. Il rischio altrimenti è quello di perdere l’accesso ai fondi. Queste alcune delle dichiarazioni rilasciate dal Ministro L'articolo proviene da Inews.it.

ItaliaViva : I soldi del Mes hanno meno condizioni di quelli del Recovery Fund, il no è solo ideologico. Si sta giocando vergogn… - borghi_claudio : Altro che recovery fund, non abbiamo mai discusso nemmeno le condizioni del sure. La mia intervista oggi su… - meb : Ho fatto una chiacchierata con “Il Foglio” su come spendere i soldi del recovery fund, sulle possibili elezioni e a… - italiaPROGRESS : RT @EPalazzotto: La Pubblica amministrazione che vogliamo, il Recovery & Resilience Fund e il 'Metodo @fabriziobarca'. Spiegano tutto @Ro… - ManricoMaci : RT @effe1312: #Gentiloni la tocca piano: l’Italia è uno dei paesi più incapaci nella preparazione dei piani per il Recovery Fund. -