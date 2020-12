Recovery: fonti Iv, ‘su contenuti non ci siamo, ci separa un abisso’ (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Un “confronto serrato e non risolutivo” quello tra Italia Viva e il ministro Roberto Gualtieri, secondo quanto riferiscono fonti di Iv: “Sui contenuti non ci siamo, ci separa un abisso. Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza di Recovery plan modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Un “confronto serrato e non risolutivo” quello tra Italia Viva e il ministro Roberto Gualtieri, secondo quanto riferisconodi Iv: “Suinon ci, ciun abisso. Abbiamo mandato 30 pagine, loro una bozza diplan modificata dopo la conferenza stampa di Renzi e arrivata ieri notte”, dicono i renziani. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ANTEO17 : RT @Adnkronos: #Recovery, fonti #ItaliaViva: 'Non ci siamo, ci separa un abisso' - fracchio_ : RT @Adnkronos: #Recovery, fonti #ItaliaViva: 'Non ci siamo, ci separa un abisso' - Adnkronos : #Recovery, fonti #ItaliaViva: 'Non ci siamo, ci separa un abisso' - TV7Benevento : Recovery: fonti Iv, 'su contenuti non ci siamo, ci separa un abisso'... - MarcoFalconi19 : RT @BusinessIabw: 'Bisogna seguire il dibattito sul recovery fund perché potrebbero uscire importanti fonti di finanziamento per progetti',… -