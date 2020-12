Rai, Flavio Insinna scatena le ire dei cacciatori: la frase incriminata. Il web si divide (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Io sto con Flavio Insinna” è l’hastag finito in tendenza dopo che Federcaccia ha annunciato di voler boicottare le trasmissioni del conduttore. Insinna aveva espresso in trasmissione durante “L’Eredità” il suo parere contrario alla caccia scatenando l’ira dell’associazione. “La caccia non è uno sport”, aveva detto durante una puntata del programma. Senza soppesare probabilmente il fatto che si tratta di un’attività divisiva. «Le nostre famiglie – minacciano i cacciatori – non seguiranno più la sua trasmissione. Commenti discriminatori e offensivi verso l’attività venatoria», è la denuncia sporta da Federcaccia in una lunga lettera ai vertici Rai. Flavio Insinna nel mirino dei cacciatori Il presidente di Federcaccia, Massimo Buconi ha stigmatizzato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Io sto con” è l’hastag finito in tendenza dopo che Federcaccia ha annunciato di voler boicottare le trasmissioni del conduttore.aveva espresso in trasmissione durante “L’Eredità” il suo parere contrario alla cacciando l’ira dell’associazione. “La caccia non è uno sport”, aveva detto durante una puntata del programma. Senza soppesare probabilmente il fatto che si tratta di un’attività divisiva. «Le nostre famiglie – minacciano i– non seguiranno più la sua trasmissione. Commenti discriminatori e offensivi verso l’attività venatoria», è la denuncia sporta da Federcaccia in una lunga lettera ai vertici Rai.nel mirino deiIl presidente di Federcaccia, Massimo Buconi ha stigmatizzato ...

SecolodItalia1 : Rai, Flavio Insinna scatena le ire dei cacciatori: la frase incriminata. Il web si divide - daniloselvaggi : RT @LipuOnlus: La Lipu è totalmente con Flavio Insinna e chiede alla Rai di far conoscere i disastri che la #caccia tuttora provoca in Ital… - grazia_bxl : RT @Animal_Genocide: I #cacciatori attaccano Flavio Insinna. Ma i social tifano per lui: #iostoconflavioinsinna. «La #caccia non è uno spor… - Animal_Genocide : I #cacciatori attaccano Flavio Insinna. Ma i social tifano per lui: #iostoconflavioinsinna. «La #caccia non è uno s… - mmmjuvela : RT @LoMassi: #Federcaccia chiede alla Rai di cacciare Flavio Insinna Quando trovano qualcuno che può difendersi chiedono agli altri di far… -