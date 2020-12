Quelli che fanno il tampone al kiwi si misurano il colesterolo con la stecca dell’olio? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Potremmo misurarci la temperatura corporea con un termometro da alimenti, misurarci il colesterolo con la stecca dell’olio. Ci sono strumenti che nascono con uno scopo e sono funzionali solamente se utilizzati in determinati ambiti. Eppure c’è chi sta condividendo sui social il ‘video-esperimento’ (le virgolette sono d’obbligo) che mostra il tampone antigenico effettuato su un frutto: e da lì è nata la storia del kiwi positivo al Covid. Ma non c’è nulla di scientifico dietro tutto ciò, se non il tentativo di delegittimare l’efficacia dei test per individuare l’eventuale contagio da Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE > Avete creduto al vaccino Pfizer da ‘svapare’? Prendetevi una pausa dai social Non citeremo gli autori di quel video divenuto virale sui social nelle ultime settimane. Sarebbe solamente pubblicità ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Potremmo misurarci la temperatura corporea con un termometro da alimenti, misurarci ilcon la. Ci sono strumenti che nascono con uno scopo e sono funzionali solamente se utilizzati in determinati ambiti. Eppure c’è chi sta condividendo sui social il ‘video-esperimento’ (le virgolette sono d’obbligo) che mostra ilantigenico effettuato su un frutto: e da lì è nata la storia delpositivo al Covid. Ma non c’è nulla di scientifico dietro tutto ciò, se non il tentativo di delegittimare l’efficacia dei test per individuare l’eventuale contagio da Sars-CoV-2. LEGGI ANCHE > Avete creduto al vaccino Pfizer da ‘svapare’? Prendetevi una pausa dai social Non citeremo gli autori di quel video divenuto virale sui social nelle ultime settimane. Sarebbe solamente pubblicità ...

