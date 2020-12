Parma, Bruno Alves smentisce: «Nessun problema nello spogliatoio» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Bruno Alves scuote il Parma e parla da vero leader e capitano: ecco le parole del difensore portoghese in conferenza stampa Bruno Alves scuote il Parma in conferenza stampa. Ecco le parole del capitano dei ducali. STAGIONE – «Il ritiro ci serve per riflettere, ci serve stare concentrati e capire cosa possiamo fare nell’immediato futuro. Ora conta vincere e fare i tre punti, c’è tempo ma non così tanto. Dobbiamo lavorare duro e ottenere più punti possibile. In questo momento non penso ci siano problemi particolari, ci sono ottime relazioni all’interno del gruppo. Stiamo lavorando per apprendere nuovi metodi dall’allenatore, ora non dobbiamo stare qui a cercare il colpevole, continuiamo a lavorare come gruppo e ognuno di noi deve dare il proprio meglio». spogliatoio – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020)scuote ile parla da vero leader e capitano: ecco le parole del difensore portoghese in conferenza stampascuote ilin conferenza stampa. Ecco le parole del capitano dei ducali. STAGIONE – «Il ritiro ci serve per riflettere, ci serve stare concentrati e capire cosa possiamo fare nell’immediato futuro. Ora conta vincere e fare i tre punti, c’è tempo ma non così tanto. Dobbiamo lavorare duro e ottenere più punti possibile. In questo momento non penso ci siano problemi particolari, ci sono ottime relazioni all’interno del gruppo. Stiamo lavorando per apprendere nuovi metodi dall’allenatore, ora non dobbiamo stare qui a cercare il colpevole, continuiamo a lavorare come gruppo e ognuno di noi deve dare il proprio meglio».– ...

MCalcioNews : Parma senti Bruno Alves: 'Ho fiducia in questo gruppo. I risultati arriveranno. Sul prolungamento di contratto...''… - Bruno_G79 : @LucaMarelli72 il goal di Castillejo contro il Parma e' stato annullato per fuorigioco millimetrico, le immagini VA… - falliremooggi : @Bruno_G79 @milaneista Gol con Fiorentina, Parma genoa e Lazio su corner, 4 partite delle ultime 6 - IlVantodiMilano : @Playtoro1984 @Bruno_G79 Unica differenza nei risultati è stato il Derby... Anche noi con il Parma, Atalanta e Lazi… - Playtoro1984 : @IlVantodiMilano @Bruno_G79 Questo non lompuoi dire.. Roma, Verona e Parma li abbiamo presi a pallonate, partite a… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Bruno Parma, Bruno Alves: "Il gruppo non ha problemi: c'è poco tempo, ma i risultati arriveranno" TUTTO mercato WEB Parma, Bruno Alves smentisce: «Nessun problema nello spogliatoio»

Bruno Alves scuote il Parma e parla da vero leader e capitano: ecco le parole del difensore portoghese in conferenza stampa ...

Parma-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Tutto quello che c’è da sapere su Parma-Torino, partita della 15^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Il 2021 non fa in tempo a iniziare e la Serie A torna subito i ...

Bruno Alves scuote il Parma e parla da vero leader e capitano: ecco le parole del difensore portoghese in conferenza stampa ...Tutto quello che c’è da sapere su Parma-Torino, partita della 15^ giornata di Serie A: come arrivano le squadre, precedenti e statistiche Il 2021 non fa in tempo a iniziare e la Serie A torna subito i ...