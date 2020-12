tvio2 : PACECO: ITALIA NOSTRA SI MOBILITA IN DIFESA DI UN ALBERO SECOLARE -

Ultime Notizie dalla rete : PACECO ITALIA

Tp24

L’amministrazione comunale di Paceco ha predisposto un progetto per realizzare una rotatoria eliminando il pino centenario che sorge in via Toselli. Le sue radici hanno la “colpa” di aver sollevato in ...Carissimi amici alberi, carissimi cittadini di Paceco, vi comunico con tristezza che sono stato condannato a morte.