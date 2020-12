Nainggolan torna al Cagliari, arriva la conferma del giocatore sui social (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri vi avevamo raccontato come ormai sia fatta per il ritorno di Radja Nainggolan al Cagliari. Il “ninja” torna in Sardegna con la formula del prestito secco fino a giugno 2021. A dare ulteriori conferme lo stesso giocatore, sui social. Nainggolan ha pubblicato una storia di un suo amico-tifoso che scrive “Bentornato a casa!”. Insomma, il “ninja” tornerà nella sua Cagliari. Foto: Twitter ufficiale Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Ieri vi avevamo raccontato come ormai sia fatta per il ritorno di Radjaal. Il “ninja”in Sardegna con la formula del prestito secco fino a giugno 2021. A dare ulteriori conferme lo stesso, suiha pubblicato una storia di un suo amico-tifoso che scrive “Bento a casa!”. Insomma, il “ninja” tornerà nella sua. Foto: Twitter ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ZZiliani : #Nainggolan torna al Cagliari. D’altronde che te ne fai di un belga trentaduenne in parabola discendente quando ha… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Inter: è fatta per la cessione di Nainggolan Il belga torna al Cagliari in prestito secco… - capuanogio : Fuori il primo: #Nainggolan torna al @CagliariCalcio in prestito fino al termine della stagione. In questa stagion… - infoitsport : Nainggolan torna al Cagliari: il suo ringraziamento per il “bentornato” - infoitsport : LIVE TMW - Nainggolan torna al Cagliari, prestito di 6 mesi. Il Ninja conferma via social -