Nainggolan: “Sono contento. Inter? Non ho avuto possibilità” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giornata di visite mediche per Radja Nainggolan a Villa Stuart a Roma. Il centrocampista belga passerà in prestito dall’Inter a Cagliari, come raccontato ieri. All’esterno della clinica, Nainggolan ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sei contento? Certo… ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all’Inter? Mi Sono messo a disposizione ma non ho avuto possibilità, pazienza”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Giornata di visite mediche per Radjaa Villa Stuart a Roma. Il centrocampista belga passerà in prestito dall’a Cagliari, come raccontato ieri. All’esterno della clinica,ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Sei? Certo… ancora non è ufficiale però. Rimpianti per come è andata all’? Mimesso a disposizione ma non ho, pazienza”. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

TuttoMercatoWeb : ?? #Nainggolan a VillaStuart prima del ritorno al #Cagliari: 'Contento di tornare? Certo! Rimpianti #Inter? Mi sono… - albysuperstar17 : @davidelegnani @pap1pap Perché nainggolan sanchez e Vidal sono giocatori finiti e i pirla con l’anello al naso che… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Nainggolan: 'Felice di tornare al Cagliari? Certo. Rimpianti per come è andata con l'Inter? Mi sono messo a disposizione e… - clikservernet : Nainggolan: “Sono contento. Inter? Non ho avuto possibilità” - Noovyis : (Nainggolan: “Sono contento. Inter? Non ho avuto possibilità”) Playhitmusic - -