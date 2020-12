Milan, l'ad Gazidis costretto a pagare una multa di 5 milioni di euro all'ex dirigente Zvonimir Boban (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex calciatore e dirigente rossonero era stato licenziato dopo che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale Boban criticava apertamente Gazidis lamentando anche un mancato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L'ex calciatore erossonero era stato licenziato dopo che in un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella qualecriticava apertamentelamentando anche un mancato ...

Gazzetta_it : #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan - AntoVitiello : #Gazidis è stato eletto nel Consiglio Strategico per il Calcio Professionistico. Il CEO del #Milan è stato nominato… - Robmel1978 : @ZZiliani L’errore di #Boban non è stato quello di criticare le decisioni di #Gazidis ma di averlo fatto in pubblic… - AlexD_Milanista : @PCinaglia @The_Jack80 @FBiasin Non è questione di carattere ma di interessi. Il Milan deve venire sempre prima di… - codeghino10 : RT @Gazzetta_it: #Gazidis condannato dal tribunale a pagare a 5,37 milioni a #Boban #Milan -