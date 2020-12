Mercati in stand-by Tonica Piazza Affari

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,227. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.878 dollari l’oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,92%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,52%. Tra le principali Borse europee ferma Francoforte, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata Londra, che resta incollata sui livelli della vigilia, e nulla di fatto per Parigi, che passa di mano sulla parità. Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,26%; sulla stessa ...