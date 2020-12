Lasciati andare E la piscina si fa bollente per Pretelli e la Salemi

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roberta Damiata Dopo il bacio sotto il vischio Pierpaoloe Giuliasi sono spinti oltre e con unbagno inhanno dato vita ad uno spettacolo ad alta gradazione di sensualità Bagno in” per Pierpaoloe Giuliache ormai fanno coppia fissa nella casa del Grande Fratello Vip. A tarda notte i due insieme ad altri coinquilini della Casa hanno deciso di fare una nuotata in, ma si è subito compreso che per loro era qualcosa di diverso tanto che in pochi minuti sono rimasti soli. Baci, coccole e carezze sempre più languide per i due che si sonoletteralmentecomplice la regia che per tutto il tempo ha ...