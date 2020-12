Il capodanno online di Biccy: «La festa in streaming? È solo l’inizio di una possibile tendenza» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel cuore del progetto Biccy. Quest’anno – come vi abbiamo già anticipato – il noto sito, che si occupa di argomenti pop, di gossip, di tv e di diritti LGBT, ha deciso di lanciare un evento per la notte di capodanno. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021, infatti, sarà trasmesso in streaming Ciao 2020, io esco un modo simpatico e originale di dare addio all’anno appena trascorso (non proprio memorabile, mettiamola così). Proprio con Fabiano Minacci, fondatore di Biccy, abbiamo cercato di scoprire qualcosa in più sulla serata che ci accompagnerà verso il nuovo anno in maniera unica: si tratta del primo esperimento di capodanno in streaming in Italia. LEGGI ANCHE > Ciao 2020, io esco è il vero capodanno alternativo (in streaming) ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Nel cuore del progetto. Quest’anno – come vi abbiamo già anticipato – il noto sito, che si occupa di argomenti pop, di gossip, di tv e di diritti LGBT, ha deciso di lanciare un evento per la notte di. Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2021, infatti, sarà trasmesso inCiao 2020, io esco un modo simpatico e originale di dare addio all’anno appena trascorso (non proprio memorabile, mettiamola così). Proprio con Fabiano Minacci, fondatore di, abbiamo cercato di scoprire qualcosa in più sulla serata che ci accompagnerà verso il nuovo anno in maniera unica: si tratta del primo esperimento diinin Italia. LEGGI ANCHE > Ciao 2020, io esco è il veroalternativo (in) ...

