“Guardavo le persone dal balcone e avrei voluto dar loro un abbraccione”. Il 2020 dei bambini in una video-filastrocca collettiva di auguri (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Scrivere, leggere, contare sui banchi era faticoso e a volte eravamo stanchi, ma com’era divertente imparare insieme ai compagni“. Sono le parole, ispirate ai versi di una poesia di Germana Bruno, con cui i bambini della 3C della scuola primaria De Amicis di Busto Arsizio hanno raccontato il 2020 che si sta per concludere visto dai loro occhi. L’isolamento in casa, i saluti dai balconi, le lezioni in cameretta, lontano dagli amici e dai compagni di classe. E poi il tempo trascorso con i genitori, tra merende e torte fatte in casa. “Guardavo la gente dal balcone e avrei voluto dare loro un abbraccione. Prima di andare a dormire pensavo a quanto era bello andare a scuola”. Grazie al lavoro delle insegnanti ne è nata una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Scrivere, leggere, contare sui banchi era faticoso e a volte eravamo stanchi, ma com’era divertente imparare insieme ai compagni“. Sono le parole, ispirate ai versi di una poesia di Germana Bruno, con cui idella 3C della scuola primaria De Amicis di Busto Arsizio hanno raccontato ilche si sta per concludere visto daiocchi. L’isolamento in casa, i saluti dai balconi, le lezioni in cameretta, lontano dagli amici e dai compagni di classe. E poi il tempo trascorso con i genitori, tra merende e torte fatte in casa. “la gente daldareun. Prima di andare a dormire pensavo a quanto era bello andare a scuola”. Grazie al lavoro delle insegnanti ne è nata una ...

