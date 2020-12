Giulio Regeni, lo schiaffo dell’Egitto all’Italia: “I poliziotti non c’entrano, non faremo processi” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Egitto non ci sarà alcun procedimento penale sul rapimento e sull’omicidio di Giulio Regeni. A comunicarlo è stata la procura egiziana, secondo la quale l’assassinio del giovane ricercatore italiano sarebbe avvenuto “per rovinare” i rapporti del Paese con l’Italia. Dunque, il Cairo “assolve” senza processo i cinque poliziotti egiziani che, secondo la procura italiana, sarebbero coinvolti nel caso. E, anzi, sostiene che il corpo di Regeni sia stato lasciato vicino a edifici legati alla polizia per una “messinscena”, sebbene la procura abbia ammesso che le autorità egiziane attenzionavano il ricercatore. Insomma, dall’Egitto arriva un nuovo schiaffo all’Italia, della quale si dice che ha mosso sospetti e accuse non accompagnati da prove. E quindi non meritevoli di essere presi in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In Egitto non ci sarà alcun procedimento penale sul rapimento e sull’omicidio di. A comunicarlo è stata la procura egiziana, secondo la quale l’assassinio del giovane ricercatore italiano sarebbe avvenuto “per rovinare” i rapporti del Paese con l’Italia. Dunque, il Cairo “assolve” senza processo i cinqueegiziani che, secondo la procura italiana, sarebbero coinvolti nel caso. E, anzi, sostiene che il corpo disia stato lasciato vicino a edifici legati alla polizia per una “messinscena”, sebbene la procura abbia ammesso che le autorità egiziane attenzionavano il ricercatore. Insomma, dall’Egitto arriva un nuovo, della quale si dice che ha mosso sospetti e accuse non accompagnati da prove. E quindi non meritevoli di essere presi in ...

