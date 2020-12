Giacomo Urtis la spara grossa: “Ti fa capire chi ti sta intorno” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tommaso Zorzi – lo ha detto mille volte – non si fida dei rapporti umani, soprattutto non si fida degli uomini. Una premessa doverosa per comprendere quanto la confidenza in libertà di Giacomo Urtis possa destabilizzare l’influencer, a patto però che Alfonso Signorini mostri a Tommy il video che ritrae Giacomo sparlare di lui e Stefania di fronte a Mario Ermito. Non proprio un comportamento da lord per il chirurgo estetico delle star, dall’altra parte però è innegabile quanto sia importante il contributo che il medico sta offrendo alle dinamiche del Grande Fratello Vip 5, eccetto qualche passaggio a vuoto. Urtis la tocca piano prendendosela con Tommaso e Stefania Insieme a Dayane, Giacomo è l’unico concorrente del Grande Fratello che non ha paura di andare contro Tommaso, se si escludono Stefania e ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tommaso Zorzi – lo ha detto mille volte – non si fida dei rapporti umani, soprattutto non si fida degli uomini. Una premessa doverosa per comprendere quanto la confidenza in libertà dipossa destabilizzare l’influencer, a patto però che Alfonso Signorini mostri a Tommy il video che ritraesparlare di lui e Stefania di fronte a Mario Ermito. Non proprio un comportamento da lord per il chirurgo estetico delle star, dall’altra parte però è innegabile quanto sia importante il contributo che il medico sta offrendo alle dinamiche del Grande Fratello Vip 5, eccetto qualche passaggio a vuoto.la tocca piano prendendosela con Tommaso e Stefania Insieme a Dayane,è l’unico concorrente del Grande Fratello che non ha paura di andare contro Tommaso, se si escludono Stefania e ...

