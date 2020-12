Elodie | il doppio look che spiazza i follower | “E nel 2021 cambierò ancora”

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)ha presentato unai suoidi Instagram: bellissima come sempre, ha annunciato cambiamenti anche per ilLa cantante ha lasciato senza parole idi Instagram, con unche è piaciuto tantissimo. E che ha lasciato l’imbarazzo della scelta. Preferita in entrambe le versioni, la compagna di Marracash L'articolo proviene da Leggilo.org.