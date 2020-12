Cyberpunk 2077 | i poliziotti ' scassinatori' sono un modo geniale per sfruttare il bug della polizia

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 30 dicembre 2020)è un titolo con tantissimi pregi ma come sottolineato in più di un'occasione anche un progetto afflitto da problemi che indubbiamente avrebbero beneficiato di altri mesi di sviluppo e polishing e di contenuti apparentemente tagliati. Uno dei bug più evidenti sin dal lancio è sicuramente legato alla. Le forze dell'ordine hanno il "superpotere" di spuntare dal nulla nella posizione del giocatore quando questo commette pubblicamente un crimine. Insomma,che dal nulla si materializzano su tetti o in aree improbabili e, a quanto pare, dotati dell'incredibile abilità di aprire pressoché qualsiasi porta. Come segnalato da Multiplayer, c'è chi è riuscito ail peculiare spawn deiin maniera a dir poco. Si tratta ...