Coprifuoco e niente botti: così sarà Capodanno a Monza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Coprifuoco ma non solo. A Monza nella notte di San Silvestro non si potranno sparare i botti: nel 2019, infatti, il comune ha introdotto un divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici. Il ... Leggi su monzatoday (Di mercoledì 30 dicembre 2020)ma non solo. Anella notte di San Silvestro non si potranno sparare i: nel 2019, infatti, il comune ha introdotto un divieto permanente di utilizzo dei materiali pirotecnici. Il ...

Elisa41088243 : @marcosalemi67 @ilciccio67 Eh lo so quelli che sono senza buon senso sicuramente troveranno il modo di fare feste d… - SailorAnna : Se domani ci sarà il coprifuoco niente botti, giusto???? - infoitinterno : La notte di Capodanno ad Ancona, niente botti e coprifuoco dalle 22 - acarta88 : @Fabopolis @bagnacaoda @AdrianaSpappa Cioè niente ristoranti e bar a cena? Noooo e coprifuoco alle 22? Aaaaaaaàhhhhh esplodo - wlcmtosimpatia : Niente, dopo tre ore per decidere cosa mangiare per cena taaaaaac coprifuoco. GRAZIE -