Conte | ' anche legge elettorale a tavolo confronto con forze maggioranza'

Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "C'è stato un accordo tra le forze di maggioranza, io non ho avanzato una mia personale ma ho raccolto i frutti dell'accordo tra le forze di maggioranza sulla legge elettorale e per un controbilanciamento dovuto al taglio del numero dei parlamentari". Questo tema "è tra le priorità fine legislatura e lo porrò all'attenzione del tavolo di confronto della maggioranza. E' un passaggio importante". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella conferenza stampa di fine anno.

