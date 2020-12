Coldiretti Lazio distribuzione dei pacchi della solidarietà a Roma, Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oltre 100 pacchi della solidarietà sono stati donati da Coldiretti Lazio alle persone più bisognose. Una consegna avvenuta att?raverso i comuni di tutta la Regione, ai quali sono stati distribuiti prodotti di ottima qualità, genuini e a chilometro zero. Ogni scatola del peso di circa 50 chili, contiene pasta, riso, passata di pomodoro, salumi e formaggi provenienti dalle aree del cratere del terremoto, legumi, succhi di frutta, latte, Parmigiano Reggiano e dolci. Un aiuto concreto ai nuclei di nuovi poveri “invisibili”, che è stato possibile anche grazie al contributo determinante del management dei Consorzi Agrari D’Italia (Cai) e della Coldiretti, che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari, a favore di una operazione di solidarietà ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Oltre 100sono stati donati daalle persone più bisognose. Una consegna avvenuta att?raverso i comuni di tutta la Regione, ai quali sono stati distribuiti prodotti di ottima qualità, genuini e a chilometro zero. Ogni scatola del peso di circa 50 chili, contiene pasta, riso, passata di pomodoro, salumi e formaggi provenienti dalle aree del cratere del terremoto, legumi, succhi di frutta, latte, Parmigiano Reggiano e dolci. Un aiuto concreto ai nuclei di nuovi poveri “invisibili”, che è stato possibile anche grazie al contributo determinante del management dei Consorzi Agrari D’Italia (Cai) e, che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari, a favore di una operazione di...

