Calendario Eventi OA Sport 2021 | la guida sarà on-line all’alba del 1° gennaio 2021

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 2020 è stato un anno terribile. La pandemia ha stravolto le nostre vite, ha letteralmente rivoluzionato abitudini consolidate, ci ha obbligato a ripensare le nostre esistenze e ha portato a una serie di cambiamenti che mai avremmo voluto attuare. Periodi di lockdown, lunghe permanenze in casa, distanziamento interpersonale, divieto di contatto, utilizzo di mascherine. Cinema, teatri, stadi, palazzetti, ristoranti, bar chiusi. Tanto smart-working e modalità di lavoro radicalmente mutate nel volgere di pochissimo tempo. L’anno che ci stiamo per lasciare (fortunatamente) alle spalle ci ha segnato in maniera indelebile e non potrà mai essere dimenticato, ma ora proviamo a pensaer positivo e a guardare al. La speranza è che il nuovo anno si porti via l’emergenza sanitaria e che la normalità torni pian piano a fare breccia nelle nostre vite. Non ...