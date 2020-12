Bridgerton: le scene di sesso sono state realizzate con un coordinatore di intimità (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Phoebe Dynevor svela i retroscena delle bollenti scene di sesso nella serie Netflix Bridgerton, realizzare con l'intervento di un coordinatore di intimità. La serie Netflix Bridgerton è sulla bocca di tutti per via della presenza di bollenti scene di sesso, ma mentre la fantasia dei fan galoppa una delle star dello show svela come le sequenza in questione siano state realizzate grazie all'intervento di un coordinatore di intimità. Qui trovate la nostra recensione di Bridgerton, period drama creato da Shonda Rhimes, che fa molto discutere sia per la diversità del cast (la Regina Charlotte, inglese, è nera e a interpretarla è l'attrice Golda Rosheuvel) che per la presenza ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Phoebe Dynevor svela i retroscena delle bollentidinella serie Netflix, realizzare con l'intervento di undi. La serie Netflixè sulla bocca di tutti per via della presenza di bollentidi, ma mentre la fantasia dei fan galoppa una delle star dello show svela come le sequenza in questione sianograzie all'intervento di undi. Qui trovate la nostra recensione di, period drama creato da Shonda Rhimes, che fa molto discutere sia per la diversità del cast (la Regina Charlotte, inglese, è nera e a interpretarla è l'attrice Golda Rosheuvel) che per la presenza ...

