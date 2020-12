Apertura di seduta moderatamente positiva a New York (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) – seduta in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 30.472 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 3.742 punti. Non sembra quindi pesare il rifiuto del Senato di accelerare un voto sull’aumento dei pagamenti diretti alle famiglie, nell’ambito del pacchetto di aiuti per l’economia americana. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,22%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,24%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,41%), materiali (+1,13%) e beni industriali (+0,77%). Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+2,66%), Walt Disney (+2,12%), Exxon Mobil (+1,65%) e Raytheon Technologies (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -0,67%. Al top tra i colossi tecnologici di Wall ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Teleborsa) –in lieve rialzo per Wall Street, con il Dow Jones, che avanza a 30.472 punti; sulla stessa linea, l’S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,41%, portandosi a 3.742 punti. Non sembra quindi pesare il rifiuto del Senato di accelerare un voto sull’aumento dei pagamenti diretti alle famiglie, nell’ambito del pacchetto di aiuti per l’economia americana. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,22%); come pure, in frazionale progresso l’S&P 100 (+0,24%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti energia (+1,41%), materiali (+1,13%) e beni industriali (+0,77%). Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+2,66%), Walt Disney (+2,12%), Exxon Mobil (+1,65%) e Raytheon Technologies (+1,18%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Intel, che prosegue le contrattazioni a -0,67%. Al top tra i colossi tecnologici di Wall ...

