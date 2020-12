Al Capodanno online si svela il Donizetti L’attore Maurizio Donadoni fa da guida (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dalle 8 del 31 dicembre alle 20 dell’1 gennaio sulla webTv del teatro visite virtuali con L’attore bergamasco. La sera di San Silvestro il video de «L’ange de Nisida» Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Dalle 8 del 31 dicembre alle 20 dell’1 gennaio sulla webTv del teatro visite virtuali conbergamasco. La sera di San Silvestro il video de «L’ange de Nisida»

Dtrmndtotravel : RT @culture_roma: Roma Culture presenta OLTRE TUTTO,il capodanno online di Roma.Un’esperienza da vivere unicamente in digitale tra performa… - NA_Italia : Il 31 dicembre dalle 22:30 l’Area Centro organizza il Capodanno 2021 online - xiapaart : fratello sedicenne che non esce mai, ha due amici con cui gioca solo online alla play, non ha mai fatto nulla di sc… - Mobbasta3 : RT @culture_roma: Roma Culture presenta OLTRE TUTTO,il capodanno online di Roma.Un’esperienza da vivere unicamente in digitale tra performa… - infoitcultura : Roma propone un Capodanno 2021 online e culturale, ecco il programma -

Ultime Notizie dalla rete : Capodanno online Cosa fare a Capodanno a Napoli: i migliori eventi online Napolike NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI | Capodanno Musicale su Canale 21

Venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20:00, sull’emittente televisiva Canale 21 andrà in onda il Capodanno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. Dopo un anno così particolare e difficile, la Nuova Orch ...

Concerto di Capodanno e proroga della “Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana”

Il concerto in programma venerdì 1 gennaio alle ore 18 sarà introdotto da una visita virtuale dell’esposizione e si ispirerà al vasto repertorio classico napoletano con particolare attenzione alla mus ...

Venerdì 1 gennaio 2021 alle ore 20:00, sull’emittente televisiva Canale 21 andrà in onda il Capodanno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti. Dopo un anno così particolare e difficile, la Nuova Orch ...Il concerto in programma venerdì 1 gennaio alle ore 18 sarà introdotto da una visita virtuale dell’esposizione e si ispirerà al vasto repertorio classico napoletano con particolare attenzione alla mus ...