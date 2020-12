Vaccino anti-Covid, un altro colpo al piano italiano. L’Ema frena su AstraZeneca: «Improbabile il via libera a gennaio» (Di martedì 29 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie sul fronte AstraZeneca. L’ultimo sviluppo, nella tortuosa corsa al Vaccino anti-Covid di Oxford, è la frenata da parte delL’Ema, l’Agenzia europea per il farmaco: «Improbabile il via libera a gennaio». Il vice direttore esecutivo Noel Wathion ha spiegato che l’azienda non ha ancora fatto domanda per l’autorizzazione e che servono ancora «altri dati sulla qualità del Vaccino». Gli intoppi di AstraZeneca e il piano B del governo con Pfizer mettono a rischio la campagna vaccinale italiana? Un duro colpo per il piano vaccinale italiano, che con 40 milioni di dosi ha puntato moltissimo sulla formula inglese e ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Non arrivano buone notizie sul fronte. L’ultimo sviluppo, nella tortuosa corsa aldi Oxford, è lata da parte del, l’Agenzia europea per il farmaco: «il via». Il vice direttore esecutivo Noel Wathion ha spiegato che l’azienda non ha ancora fatto domanda per l’autorizzazione e che servono ancora «altri dati sulla qualità del». Gli intoppi die ilB del governo con Pfizer mettono a rischio la campagna vaccinale italiana? Un duroper ilvaccinale, che con 40 milioni di dosi ha puntato moltissimo sulla formula inglese e ...

