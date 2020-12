Un posto al sole anticipazioni: ALEX va in Spagna? Dubbi e incertezze ma… (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle ultime settimane, i fan di Un posto al sole sono stati sorpresi da una serie di uscite o quanto meno di “arrivederci”. Diversi personaggi sembrano aver concluso il loro arco narrativo (almeno per ora, è bene specificarlo) e altri avranno un simile destino prossimamente, come avrete sicuramente notato leggendo le anticipazioni a breve termine sulle trame. Rimanendo in questo stesso ambito, presto i telespettatori noteranno l’inizio di una vicenda che sembra voler portare lontano da Napoli un altro personaggio che in questi ultimi anni è diventato familiare al pubblico della soap. Ma sarà davvero così? Vediamo di che si tratta… Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Iniziamo col dire che vedremo Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) in crisi: il figlio di Guido ... Leggi su tvsoap (Di martedì 29 dicembre 2020) Nelle ultime settimane, i fan di Unalsono stati sorpresi da una serie di uscite o quanto meno di “arrivederci”. Diversi personaggi sembrano aver concluso il loro arco narrativo (almeno per ora, è bene specificarlo) e altri avranno un simile destino prossimamente, come avrete sicuramente notato leggendo lea breve termine sulle trame. Rimanendo in questo stesso ambito, presto i telespettatori noteranno l’inizio di una vicenda che sembra voler portare lontano da Napoli un altro personaggio che in questi ultimi anni è diventato familiare al pubblico della soap. Ma sarà davvero così? Vediamo di che si tratta… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Iniziamo col dire che vedremo Vittorio Del Bue (Amato D’Auria) in crisi: il figlio di Guido ...

