“Ti brucia, egoista. E so anche perché…”. Caos al GF Vip, Giulia Salemi in guerra con Dayane Mello (Di martedì 29 dicembre 2020) Nemmeno la fine della puntata in diretta del 28 dicembre ha placato gli animi all’interno del ‘Grande Fratello Vip’. Sono davvero tante le tensioni nate nella Casa negli ultimi giorni. Basti pensare ad esempio al rapporto ormai compromesso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò e allo scontro di quest’ultima con l’attore Mario Ermito. Ed è la stessa Dayane la protagonista di un altro litigio, avvenuto anche durante la puntata con Alfonso Signorini, che l’ha vista infuriarsi con Pierpaolo Pretelli. Ma non solo, visto che le discussioni sono andate avanti anche con Giulia Salemi. Ed è proprio con l’ex fidanzata di Francesco Monte che nella mattinata del 29 dicembre ha continuato a battibeccarsi in giardino, alla presenza di altri coinquilini. L’influencer ha affermato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) Nemmeno la fine della puntata in diretta del 28 dicembre ha placato gli animi all’interno del ‘Grande Fratello Vip’. Sono davvero tante le tensioni nate nella Casa negli ultimi giorni. Basti pensare ad esempio al rapporto ormai compromesso trae Rosalinda Cannavò e allo scontro di quest’ultima con l’attore Mario Ermito. Ed è la stessala protagonista di un altro litigio, avvenutodurante la puntata con Alfonso Signorini, che l’ha vista infuriarsi con Pierpaolo Pretelli. Ma non solo, visto che le discussioni sono andate avanticon. Ed è proprio con l’ex fidanzata di Francesco Monte che nella mattinata del 29 dicembre ha continuato a battibeccarsi in giardino, alla presenza di altri coinquilini. L’influencer ha affermato ...

